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Независимые интернет-магазины предоставляют в среднем три вида доставки для покупателей

Наличие нескольких вариантов получения покупки становится одним из решающих факторов при выборе интернет-магазина — каждый второй пользователь (51%) считает, что современный продавец должен предлагать гибкие способы доставки и разные временные интервалы. Такие выводы сделали аналитики «Яндекса» в ходе опроса 1286 россиян в возрасте от 18 до 84 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. При дополнительном опросе владельцев и сотрудников интернет-магазинов выяснилось, что в среднем бизнесы предлагают три варианта доставки.

Доставка в пункты выдачи заказов (ПВЗ) стала наиболее популярной опцией среди интернет-покупателей — ее отметили 65% опрошенных. На втором месте — курьерская доставка (60%). 58% выбирают доставку в отделения транспортных компаний. Также респонденты пользуются услугами самовывоза из розничного магазина (48%), постаматами (43%) и Почтой России» (28%). В независимом e-com разнообразие вариантов доставки становится ответом на растущие запросы аудитории и способом улучшить клиентский опыт.

Мария Большакова, CPO сервиса «Яндекс Товары»: «Сегодня наличие удобных и прозрачных условий доставки становятся критически важными для пользователей — от этого зависит не только их выбор магазина, но и само решение приобрести товар. В личном кабинете «Яндекс Товары» мы даем возможность магазинам настроить отображение доставки максимально просто: достаточно в разделе «Магазин» -> «Доставка» указать все возможные способы для нужных регионов продаж. Это помогает магазинам выделиться в поиске, а покупателям — сразу видеть удобные варианты».

Другой важный фактор при оформлении заказа — возможность выбора временного интервала. Разные варианты хотят видеть 64% интернет-пользователей. Многие респонденты отмечали необходимость наличия экспресс-сценариев: 63% готовы ждать заказ максимум 30–60 минут.

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