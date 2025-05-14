CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» смогут заказать украшения из Poison Drop

Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» теперь могут заказать украшения из универмага Poison Drop. Ассортимент маркетплейса пополнили кольца, серьги, браслеты и другие селективные украшения от российских и мировых брендов. Среди них — изделия из актуальных коллекций Gem Kigdom, Philippe Audibert, Aloud, Moschino, Marni и др. Они уже доступны для заказа в магазине ритейлера на «Ultima Яндекс Маркет». Покупатели могут подписаться на витрину, чтобы следить за обновлением ассортимента.

Получить товары можно с доставкой в пункты выдачи заказов или курьером «по клику». Для покупателей Ultima также доступен дополнительный премиум-сервис. Например, если товар не подойдет, его можно вернуть не выходя из дома — курьер приедет в выбранное время по нужному адресу.

«Маркет» продолжает расширять ассортимент, чтобы удовлетворить растущий спрос в категории fashion — одном из самых быстрорастущих сегментов в онлайне. При этом значительную динамику по России показывает категория украшений — только по итогам I квартала 2025 г. их продажи на «Маркете» выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Microsoft уволит 7000 человек. Решение не будет связано «с индивидуальной эффективностью работников»

Цены на iPhone в Китае рухнули на треть из-за Xiaomi и Huawei

Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%

Признано банкротом юрлицо старейшего интернет-магазина России

«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153