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«Рольф» предоставит выездной сервис пользователям «Яндекс Go»

Группа компаний «Рольф», российский автодилер, запустила совместный проект с «Яндекс Go»: теперь пользователи приложения компании могут заказать выездной сервис «Рольф» напрямую — в разделе «Мое авто» в «Яндекс Go» и в приложении «Яндекс Заправки». Услуга уже доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Рольф».

Выездной сервис «Рольф» стал партнером платформы, предоставляющим расширенный спектр помощи на дорогах — от запуска двигателя и замены масла до вызова эвакуатора. Это стало логичным шагом в развитии сервисной экосистемы компании: «Рольф» располагает собственным автопарком мобильных экипажей и линией эвакуаторов, что обеспечивает оперативность реагирования и высокое качество обслуживания — даже при пиковых нагрузках.

Среди доступных услуг — подвоз топлива, запуск двигателя, устранение проколов, диагностика и мелкий слесарный ремонт и другие работы. При необходимости клиент может вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля. Выездной сервис «Рольф» в пределах +50 км от МКАД в Москве и КАД в Санкт-Петербурге.

«Выездной сервис — это не просто оперативная помощь, а важная часть современного клиентского опыта. Присутствие в сервисах «Яндекс» позволяет встроить услугу в привычный маршрут пользователя — именно так мы видим развитие сервисных решений на современном автомобильном рынке», — сказала Юлия Трушкова, директор по сервису ГК «Рольф».

Новая возможность реализована в рамках стратегии цифровой трансформации ГК «Рольф» и развития экосистемы полного цикла, охватывающей ключевые сценарии взаимодействия клиента с автомобилем — как в онлайне, так и офлайне.

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