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Связь в малые села: «МегаФон» расширил LTE-покрытие в Хабаровском крае

Более 800 жителей четырех отдаленных хабаровских поселений получили доступ к сотовой связи «МегаФона». По государственной программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» оператор запустил сеть 4G в селах Чекунда, Шумный, Даппы и Пуир. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Программа «Устранения цифрового неравенства» охватывает небольшие населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек. Специалисты выполнили технические мероприятия, чтобы сельчане могли пользоваться мобильным интернетом в сети «МегаФона». Абонентам оператора в Чекунде, Даппы, Шумном и Пуире стали доступны государственные цифровые сервисы, мессенджеры, социальные сети, а также просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Цифровые возможности жителей четырех сел теперь не отличаются от тех, что есть у горожан. Используя гаджеты, сельчане могут общаться с родными по видеосвязи или совершать звонки по технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Проект "УЦН 2.0" направлен на запуск услуг связи в населенных пунктах, и предусматривает совместное использование операторами новой инфраструктуры. Это расширяет не только зоны покрытия каждого из них, но и предоставляет жителям выбор среди большего количества цифровых возможностей. Это отличный пример партнерства в телекоммуникационной отрасли, а главное — в результате повышается комфорт и качество жизни граждан», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

«Чтобы расширить доступ жителей глубинки к мобильной связи, мы активно сотрудничаем с другими операторами. Партнерские соглашения дают возможность оптимизировать имеющиеся в регионе телеком-ресурсы, развивать LTE-сеть на большой территории Хабаровского края. Благодаря такому решению возможность звонить и пользоваться скоростным интернетом получили еще несколько сотен человек, проживающих в Чекунде, Даппы, Шумном и Пуире, а также вахтовики и рыболовы», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Хабаровском крае Олег Кудряшов.

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