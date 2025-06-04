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В «Промо» в «Дзене» появилась новая цель: «Дочитывания статьи»

В «VK Рекламе» появилась возможность настроить кампанию в «Дзене» на дочитывание статьи. ML-модель анализирует поведение пользователей «Дзена» и контент статьи, и оптимизирует показы таким образом, чтобы максимизировать вероятность дочитывания статьи. Об этом CNews сообщили представители VK.

Настроить новую цель может любой рекламодатель с кабинетом в «VK Рекламе» и каналом в «Дзене». Для этого нужно при создании кампании во вкладке «Целевые действия» нажать на кнопку «Дзен» и выбрать канал, привязанный к кабинету «VK Рекламы» (это можно сделать на странице «Продвижение» в «Студии Дзена»). Затем в поле «Целевое действие» выбрать пункт «Дочитывания статьи». Данные об эффективности кампании будут доступны в разделе «Статистика».

«Новая цель позволит не просто привлечь внимание к статье в «Дзене», но и качественно повысить вовлеченность пользователей за счет ее дочитывания. Результаты закрытых тестов показали, что, благодаря использованию ML-модели, стоимость дочитывания статьи удалось снизить на 60% по сравнению с целью "Продвижение статьи" при одинаковом бюджете», — сказал директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.

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