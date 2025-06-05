Библиотеку изображений в «VK Рекламе» пополнили картинками из фотосток

При создании креативов в «VK Рекламе» стал доступен выбор готового изображения из фотостока. Опция позволит упростить создание рекламной кампании, если у пользователя нет готовых визуалов. Для это достаточно лишь выбрать подходящую картинку из списка тех, что предлагает система.

Теперь в фотобанке будут отображаться два раздела: фотосток и нейроизображения. Поиск релевантных креативов будет осуществляться по обеим базам, подбирая для пользователя еще больше подходящих к объявлению изображений.

Ранее в «VK Рекламе» были доступны только изображения сгенерированный нейросетью, с учетом описанных пользователем УТП. Рекламодатель мог как выбрать креатив из библиотеки «VK Рекламы» в блоке нейроизображений, так и сгенерировать собственное по описанию.