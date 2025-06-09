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Ozon запустил сервис личной доставки для всех жителей России

Клиентам Ozon для отправки личной посылки теперь достаточно принести отправление в ближайший ПВЗ. Стоимость отправления одного предмета от 49 руб., и зависит его от размера. Посылки весом до 35 кг и размерами не более 57×45×21 см можно отправить как внутри одного региона, так и в другие регионы России по единому тарифу. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Дополнительно сервис открывает новые возможности для партнеров Ozon — за каждое отправление владельцы ПВЗ получают денежное вознаграждение.

Ozon предлагает широкую линейку упаковки, как компактные коробки 20×15×10 см для небольших и ценных предметов — например, косметики, книг или аксессуаров, — так и крупные форматы 57×45×21 см, подходящие для габаритных отправлений. Это позволяет отправителям выбирать оптимальный вариант в зависимости от размеров посылки и снижать расходы на доставку.

Конечно, клиентские посылки будут проверяться на пунктах выдачи заказов, а опасные товары отправить не получится. Например, нельзя будет отправить оружие или пиротехнику, в исключения также попадут документы, удостоверяющие личность или крупногабаритные предметы.

«Мы стремимся предоставить миллионам клиентов Ozon самые востребованные и надежные продукты и сервисы, а сотням тысяч партнёров маркетплейса — возможность расти вместе с Ozon. Широкий запуск нового продукта по доставке клиентских посылок будет беспрецедентным по масштабу проектом, потому что откроет для множества людей, которые пользуются нашими пунктами выдачи заказов, новую пользу от взаимодействия с площадкой. Это особенно актуально для отдалённых регионов и малых городов, где до запуска доставки Ozon не хватало подобного решения», — сказал Руслан Эминов, директор по логистике и цепям поставок Ozon.

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