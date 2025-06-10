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«МегаФон» разогнал интернет в двух крупных городах Смоленской области

Инженеры «МегаФона» построили базовые станции в городах Ярцево и Сафоново Смоленской области, четвертом и пятом по численности населения в регионе. Скорость интернета в районах, где были проведены работы, увеличилась в десять раз — с 4 Мбит/с до 40-50 Мбит/с.

В Ярцево «МегаФон» обеспечил качественной связью четвертого поколения и скоростным интернетом микрорайон Пионерный, в котором проживает 20 тыс. человек. В Сафоново в 1 микрорайоне сеть сможет принимать большое число абонентов даже в периоды высоких нагрузок: в этой локации располагаются спортивный комплекс и каток, бассейн, школа, детский сад, МФЦ «Мои документы», продуктовые магазины.

«МегаФон» продолжает работу по улучшению покрытия и ускорению интернета в малых населенных пунктах и крупных городах Смоленской области. В этом году мы реализуем программу по апгрейду сети в Сафоново. Начали с 1 микрорайона, а впереди — другие локации, запуск дополнительных диапазонов, что позволит увеличить ёмкость сети и сохранить высокую скорость передачи данных», — сказал директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

В 1 микрорайоне Сафоново в мае жители активно пользовались связью и цифровыми ресурсами: проговорили около 2,6 тыс. часов и прокачали в Сети почти 16 ты. гигабайт, что сопоставимо с просмотром видео в HD-качестве в течение 16 тыс. часов.

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