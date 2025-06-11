Wibes начнет платить блогерам за просмотры

Контентплейс Wibes от объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») расширяет программу монетизации для блогеров, в рамках которой им будут начисляться денежные средства за просмотры. Первые выплаты креаторы получат в августе по итогам июля. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В рамках программы Wibes будет начислять авторам — оформленным как самозанятые или индивидуальные предприниматели — по 100 руб. за каждую тысячу просмотров их видео. В личном кабинете в приложении появится счетчик просмотров — он будет учитывать опубликованный с начала июня контент.

На выплаты могут рассчитывать авторы, имеющие в профиле не менее двух видео длительностью не менее пяти секунд, при этом не являющиеся продавцами Wildberries. Выплаты не распространяются на видео, загруженные блогерами в рамках партнерской программы Wibes по продвижению товаров продавцов.

Подробности о других условиях участия, в том числе способах вывода перечисленных средств, будут опубликованы позже в официальных каналах компании.

Бета-версия приложения для социальной коммерции Wibes была запущена в марте 2025 г. Приложение позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. В апреле на платформе появилась партнерская программа для продвижения товаров продавцами Wildberries из России и блогерами, зарегистрированными в приложении.

C момента запуска Wibes скачали уже более одного млн раз, а количество пользователей платформы превысило 6,3 млн.