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К летнему сезону на набережной Волгограда усилили мобильную связь

Цифровая экосистема МТС обновила телеком-инфраструктуру в центре Волгограде к началу лета. Благодаря проведенным работам, скорость мобильного интернета выросла на 35% на Центральной набережной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Волгоградские инженеры-связисты установили дополнительное оборудование вдоль популярных прогулочных маршрутов: от Речного вокзала до амфитеатра, включая верхнюю террасу и парк Победы. Работы были сосредоточены в зонах наибольшей пользовательской активности – именно здесь летом традиционно возрастает нагрузка на сеть из-за большого потока горожан и туристов. Благодаря расширению емкости сети, пользователи могут с комфортом пользоваться сервисами онлайн-навигации, мессенджерами, социальными сетями и другими ресурсами даже в часы пик.

«Набережная — одно из самых посещаемых мест в Волгограде, и летом нагрузка на сеть здесь возрастает кратно. Мы ориентировались на данные анализа Big Data МТС пользовательского трафика за предыдущие сезоны. Дополнительные базовые станции были развернуты в наиболее загруженных точках, что позволило обеспечить высокую скорость доступа к интернету даже при массовом скоплении пользователей», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Работы по развитию сети LTE МТС в Волгоградской области продолжатся в течение всего года. Особое внимание телеком-специалисты уделяют густонаселенным районам, туристическим направлениям и садовым товариществам.

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