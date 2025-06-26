Wildberries запускает раздел «Бренды» с премиальными товарами

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает раздел «Бренды» — галерею для продажи оригинальных товаров от известных производителей. Обновление стало ребрендингом прежнего раздела «Тренд» и уже доступно для части пользователей мобильного приложения на Android в России, Грузии, Казахстане, Белоруссии, Армении и Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В «Брендах» собраны премиальные товары, международные и локальные марки, а также продукция мультибрендовых магазинов. Новый раздел формируется по отдельным принципам и включает позиции только со специальной меткой «Оригинал». При этом товары с такой меткой остаются в доступе и в других разделах.

В числе ключевых категорий — одежда, обувь, электроника, косметика, товары для дома и спортинвентарь.

Визуально «Бренды» выделяются минималистичным дизайном: черно-белая палитра, упрощенная навигация и отсутствие визуального шума. Метка «Оригинал» также выполнена в черном цвете и помогает быстро отличить товары раздела.

Раздел «Бренды» — это продолжение стратегии Wildberries по созданию комфортных условий для покупок и укреплению доверия между покупателями и продавцами. Новый раздел появится на сайте и устройствах на iOS уже в ближайшее время. Также он будет постепенно обновляться и пополняться все новыми известными брендами.