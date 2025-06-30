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Половина продавцов на маркетплейсах уже готовы делегировать задачи нейросетям

Среди опрошенных продавцов 42% готовы передать некоторые задачи нейросети, а 7% большинство своих задач. Таким образом, почти половина (49%) предпринимателей уже готовы делегировать свои обязанности ИИ. При этом 68% продавцов поручат что-то искусственному интеллекту только в том случае, если результат будет проверять человек. Такими данным поделился «Яндекс Маркет» после опроса более 1,2 тыс. продавцов на маркетплейсах.

Предприниматели хотели бы использовать ИИ в работе, потому что это экономит время на рутинные задачи (37%) и снижает вероятность ошибки человека (24%). Также респонденты считают, что так можно сделать аналитику и прогнозы точнее (24%) и тратить меньше на зарплаты (22%). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Среди задач, которые чаще всего готовы отдать нейросетям — генерация описаний (62%) и изображений (37%) для карточки товара. Еще продавцы готовы передать работу с поиском информации (33%), анализом продаж и работы конкурентов, прогнозированием спроса (32%).

Самостоятельно работать с ИИ-помощником многие пока не хотят: более половины предпринимателей (51%) предпочтут, чтобы вместо них с нейросетью общался помощник, в идеале — уверенный пользователь нейросетей (70%). Треть из тех, кто хочет помощника, готовы для этого нанять нового человека в штат.

Данные от «Профи.ру» подтверждают, что рынок отвечает на запросы продавцов: количество предложений растет в тех сферах, где у предпринимателей есть желание нанять помощников и делегировать работу нейросетям. В первом полугодии 2025 г. в сравнении с тем же периодом предыдущего года количество анкет менеджеров маркетплейсов с такими задачами, как ведение карточек, анализ продаж, управление акциями и рекламными кампаниями, увеличилось на 82%. Количество предложений от аналитиков выросло на 80%, а от контент-менеджеров на 26%.

«Рост готовности продавцов делегировать задачи ИИ – сигнал о переходе рынка к более зрелой фазе автоматизации. Востребованность специалистов, способных достигать от ИИ-инструментов качественных результатов, стремительно растет и формирует новый сегмент компетенций на стыке технологий и маркетплейс-менеджмента», — сказал Владислав Щукин, маркетинговый аналитик «Профи.ру».

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