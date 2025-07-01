«СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на маркетплейсы

«СберКорус» начал продажу сертифицированных носителей для записи квалифицированной электронной подписи на Ozon. Заказать носитель можно в несколько кликов с доставкой в любой город России без посещения удостоверяющего центра (УЦ) оператора. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Носитель рекомендован для работы с ФНС России, «Госуслугами», оператором государственной системы маркировки «Честный знак», Социальным фондом России, центром государственных услуг «Мои документы».

С помощью электронной подписи физические лица могут подавать заявления, запросы и декларации в государственные органы, получать ИНН, оформлять сделки с недвижимостью и вносить сведения в ЕГРН, подавать документы для поступления в ВУЗ, регистрировать ИП или юридическое лицо, подписывать договоры о приобретении или продаже транспортного средства и удостоверять операции о постановке на учет или снятии с него, подавать обращения в суд, распределять пенсионные накопления и др.

ИП и руководители с электронной подписью могут отправлять документы в государственные органы, подтверждать вид деятельности в СФР, подавать документы для уплаты страховых взносов, получать разрешение на перевозку отдельных видов грузов, контролировать охранную и детективную деятельность, получать соответствующие свидетельства, оплачивать штрафы ГИБДД, оформлять разрешение на строительство.

«Мы первыми среди операторов электронного документооборота вывели продажу сертифицированных носителей на второй крупнейший российский маркетплейс. Такое решение направлено на помощь людям в получении нужных им услуг дистанционно – все больше и больше людей прибегают к подписанию электронных документов и получению услуг онлайн с помощью нее. В ближайшее время мы планируем начать работу и с Wildberries, чтобы сделать покупку еще более доступной даже для жителей отдаленных регионов России», – сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Физическое лицо может записать электронную подпись на носитель в любом коммерческом УЦ, а индивидуальные предприниматели и руководители организаций в УЦ ФНС России или в других доверенных ведомству местах.

Сертифицированный носитель ключей электронной подписи (токен) от «СберКорус» рекомендован ФНС России и имеет все необходимые сертификаты для корректной и безопасной работы с электронной подписью. Он подходит как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей и руководителей.