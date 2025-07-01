«Здравсити» запустил игровой проект для пользователей

Маркетплейс здоровья «Здравсити» внедрил игровую механику для пользователей сайта и мобильного приложения. Платформа стала первой на рынке фармацевтического ритейла, кто начал использовать элементы геймификации в целях увеличения частоты заказов. Об этом CNews сообщили представители «Протек».

«Здравсити» запустил новый канал коммуникации – проект по мини-играм «Город Здоровья». Механика доступна для клиентов маркетплейса во всех регионах присутствия в мобильном приложении для iOs и Android, а также на сайте.

После регистрации пользователю предлагаются задания, а также несколько вариантов интерактивных игр, таких как «тетрис», «мемори» и пр., после прохождения которых на счет начисляются монеты. В дальнейшем их можно обменять на промокоды или бонусные баллы для покупок на «Здравсити». В маркетплейсе отметили, что проект «Город Здоровья» постепенно будет дополняться новыми мини-играми и заданиями.

«Современным брендам необходимо искать нестандартные инструменты взаимодействия с пользователями с целью привлечения новой аудитории, удержания и повышения ее лояльности. Аналитика показывает, что клиенты, предоставившие согласия на рекламные коммуникации, в два раза чаще оформляют заказы на «Здравсити». С внедрением геймификации прогнозируем рост выручки до 10% с заказов увеличившейся базы пользователей, получающих уведомления и рассылки. Клиентов с уже имеющимися маркетинговыми согласиями будем мотивировать на установку мобильного приложения или покупки в аптеках АС «Ригла», – отметил руководитель группы управления программой лояльности отдела маркетинга маркетплейса здоровья «Здравсити» Владимир Мерзликин.

Игровые механики способствуют выстраиванию глубокой эмоциональной связи с клиентами, а также росту лояльности к бренду, добавили в «Здравсити». Кроме того, подобный маркетинговый инструмент в перспективе будет рассматриваться также как канал продвижения для аптечного ассортимента.