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В Калининграде в полтора раза вырос спрос на онлайн-курсы

МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в Калининградской области в первом полугодии 2025 г. Весной интерес калининградцев к различным онлайн-курсам вырос примерно в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По сравнению с началом 2025 г. с наступлением тепла калининградцы провели на платформе на 75% больше онлайн-курсов. Кроме того, в регионе активно используют технологии искусственного интеллекта, весной этот тренд усилился, почти на 65% увеличилось применение цифровых помощников «МТС Линк» для онлайн-совещаний. Чаще всего жители используют размытие или замену фона, автоматическую расшифровку беседы, шумоподавление, подведение итогов встреч, сервис для тестов и опросов, маски и цифровые аватары. Самым «урожайным» на применение функций ИИ месяцем стал март 2025 г.

«Цифровая трансформация образования открывает большое количество возможностей как для студентов, так и для организаций. Востребованность онлайн-обучения весной объясняется подготовкой к экзаменам у школьников и студентов. К счастью, сейчас технологии позволяют в комфортном режиме удалённо «подтянуть» свои знания. Образовательные учреждения активно внедряют такой формат с целью привлечения студентов из других городов и оптимизации процессов. Калининградские предприятия также активно интегрируют формат онлайн-курсов в корпоративное обучение», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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