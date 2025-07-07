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«Яндекc Музыку» на Apple Watch теперь можно использовать автономно

В приложении «Яндекc Музыки» для Apple Watch появилась функция скачивания музыки, подкастов, а также книг. Теперь «Яндекс Музыку» на умных часах на iOS можно использовать автономно без смартфона поблизости. Всё необходимое можно хранить прямо в памяти часов.

Теперь пользователи могут загружать отдельные треки, а также плейлисты, музыкальные альбомы, подкасты и книги через привычную иконку «Скачать» в приложении «Яндекс Музыки» для Apple Watch.

Музыку, подкасты или аудиокниги можно слушать через наушники или динамики часов – и отправиться на прогулку или тренировку без телефона.

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