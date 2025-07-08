Wildberries выходит на рынок доставки готовых блюд из ресторанов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Пользователи смогут заказать готовую еду прямо на витрине маркетплейса, которая будет приготовлена и доставлена силами партнеров в течение часа. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Первым к пилотному FoodTech-проекту подключится «Dostaевский» — сервис доставки еды, работающий в формате dark kitchen. На данный момент услуга уже действует для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга — в зонах доставки ресторана. На следующих этапах тестирования география сервиса будет расширяться; и в список городов, где планируется интеграция Wildberries и «Dostaевского», войдут: Краснодар, Сочи, Новосибирск, Ярославль, Уфа, Тюмень и другие города.

На витрине маркетплейса будет представлено все меню «Dostaевского», в котором более 450 позиций готовой еды разных кухонь мира: среди них есть итальянская, грузинская, китайская, японская, русская, корейская и мексиканская. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать блюдо «Dostaевского» на онлайн-витрине Wildberries и добавить его в корзину. Минимальная сумма заказа устанавливается партнером самостоятельно – так, в Москве она составит 550 руб., а в Санкт-Петербурге – 500 руб.

Данное партнерство предполагает взаимодействие по модели поставок, при которой Wildberries выступает онлайн-витриной для товаров партнера. Приготовление, сборка и доставка осуществляется силами ресторана. Пользователи Wildberries смогут выбрать удобные временные слоты для оформления заказа. Сервис доставки «Dostaевский» работает круглосуточно: среднее время экспресс-доставки блюд от 45 минут, а ее стоимость – от 99 руб. в зависимости от геолокации покупателей.

Заказать еду с экспресс-доставкой прямо до двери уже можно на сайте и через мобильное приложение Wildberries.

«С выходом на рынок доставки готовых блюд наступает новый этап развития продуктового направления внутри экосистемы Wildberries и Russ. Маркетплейс уже стал для миллионов пользователей привычной площадкой для покупок разнообразных товаров – вплоть до фермерских органических продуктов по направлению e-grocery. Теперь же мы хотим, чтобы наши пользователи могли заказать еду у любимых кафе и ресторанов так же просто, как добавить в корзину новую пару понравившихся кроссовок. Мы находимся только на стартовой позиции FoodTech-направления, который планируем масштабировать по всем регионам присутствия компании», — сказала руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries & Russ Елизавета Шлеин.

«В рамках стратегии развития сервис «Dostaевский» расширяет каналы присутствия, чтобы быть еще доступнее и удобнее для своих клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы заказ вкусной и качественной еды занимал минимум времени и усилий — поэтому теперь наши блюда можно заказать через WB. Более 450 позиций в меню и собственные возможности по доставке позволяют нам предлагать клиентам максимум выбора и комфорта, экономя их время для самого важного. В этом году мы удивим и порадуем клиентов новыми проектами, форматами и линейками продуктов. А в рамках данной интеграции сможем реализовать еще не один совместный спецпроект», — отметила директор по развитию сервиса доставки готовой еды «Dostaевский» Алена Жорова.

В дальнейшем Wildberries планирует расширять пул крупных представителей ресторанной индустрии и продолжать развивать FoodTech-направление во всех его многообразных форматах.