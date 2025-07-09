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60% россиян поддерживают родительский контроль в интернете

По данным опроса, проведенного «Почтой Mail» совместно с компанией «Доктор Веб» среди читателей портала Hi-Tech Mail, больше половины россиян (66%) выступают за родительский контроль детей и пожилых родственников в интернете. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос проводился в мае 2025 г. В нем приняли участие 8200 человек из разных регионов России.

Большинство респондентов считают, что следует устанавливать ограничения на сайты с контентом для взрослых (в том числе онлайн-казино и другие азартные игры) — так ответили 61% пользователей. Больше трети предлагают ограничить входящие звонки с незнакомых номеров (28%), а 11% хотели бы убрать доступ к маркетплейсам.

80% респондентов отмечают, что их родственники осведомлены о всех методах противостояния мошенникам и правилах кибербезопасности. При этом 25% опрошенных отмечают, что их близкие уже становились жертвами телефонных мошенников, 5% сталкивались с кибератаками в мессенджерах, а 4% — в онлайн-играх. Однако больше половины (66%) смогли вовремя распознать обман.

Около половины опрошенных утверждают, что их родственники знают, что нельзя разглашать личные данные. Каждый третий говорит о важности использования надежного пароля. 15% респондентов предупреждают, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, столько же не рекомендуют открывать подозрительные вложения.

55% опрошенных считают, что чаще всего их родственники общаются в сети с другими пользователями. Также они смотрят видео (27%), ищут информацию (10%) и играют (8%).

«Настройка родительского контроля на устройствах детей и пожилых родственников — обязательный шаг к их цифровой безопасности, но это еще не все. Куда важнее открытый диалог об угрозах в интернете: мошенничестве, фишинге, вредоносном контенте и нежелательном общении. Дети должны понимать, почему некоторые сайты или действия опасны, а пожилые люди — учиться распознавать обман. Ограничения без объяснений могут вызвать протест или недоверие. Лучшая защита — это осознанность в совокупности с техническими мерами. Начните с разговора, а уже потом настраивайте экранное время, фильтрацию контента и блокировку подозрительных ссылок. Потому что безопасность в интернете — это не только запреты, но и образование», — сказала Екатерина Бирюкова, руководитель отдела маркетинга компании «Доктор Веб».

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