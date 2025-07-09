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«МегаФон» запустил для кировчан интернет по дороге в сказку

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в Лузском районе Кировской области. Теперь около 200 жителей деревни Озерская смогут выходить в интернет на скорости до 50 Мбит/с, чтобы пользоваться цифровыми сервисами, совершать видеозвонки, общаться в мессенджерах и социальных сетях. Улучшения заметят и туристы, которые отправляются в сказочную резиденцию Деда Мороза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование «МегаФона» работает в нескольких частотных диапазонах. Такой подход решает несколько задач. Во-первых, обеспечивает широкий радиус действия сети, чтобы голосовая связь и мобильный интернет были доступны как в центре населенного пункта, так и на его окраинах. А во-вторых, жителям деревни будет доступна быстрая передача данных – загрузка приложений и отправка файлов будут занимать несколько секунд, а видеоконтент будет грузиться без задержек.

Кроме жителей деревни Озерской, доступ к мобильным услугам получат также водители и пассажиры на участке дороги, примыкающем к населенному пункту. Автотрасса ведет в Великий Устюг, который известен своей исторической архитектурой и, конечно, резиденцией Деда Мороза. Благодаря техническим работам путешественники будут на связи с родными, смогут составлять и проверять маршруты в навигационных сервисах, решать рабочие вопросы в чатах, скачать игры и мультфильмы в дорогу для детей.

«С начала года мы построили и модернизировали более 70 телеком-объектов в разных локациях Кировской области. В их числе не только города, но и небольшие населенные пункты, садовые и парковые территории, участки федеральных и региональных автодорог, – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. – Запуск нового телеком-оборудования в деревне Озерская обеспечит жителей голосовой связью и мобильным интернетом на скоростях, сопоставимых с показателями в крупных городах региона».

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