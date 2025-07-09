CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в историческом центре Иркутска

МТС увеличила скорость мобильного интернета в разгар летнего туристического сезона в историческом центре Иркутска. За счет обновления телеком-оборудования скорость 4G-интернета на территории популярных локаций выросла в среднем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ускоренный интернет МТС уже почувствовали жители и гости Иркутска в популярных местах отдыха и прогулок, а также в местах проведения массовых мероприятий – на площади Сперанского, площади Труда, около Вечного огня, на Цесовской Набережной, а также по улицам Карла Маркса, 5-ой Армии, Канадзавы, Марата и других. Скорость передачи данных выросла и около локаций, по которым проходят туристические маршруты для знакомства с историей Иркутска, в частности вблизи дома Файнберга, Художественного музея, Собора Богоявления и других достопримечательностей.

«Летом местные жители и туристы проводят больше времени на улице: гуляют по историческому центру, посещают мероприятия и при этом активно общаются в мессенджерах и социальных сетях, делясь фото-видео красивой архитектуры и шикарных закатов Иркутска. Поэтому мы прогнозируем нагрузку и проводим работы по улучшению сети, чтобы наши абоненты могли удобно пользоваться мобильным интернетом в любых ситуациях – дома, на работе и во время отдыха», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На что ушли 10 миллиардов, выделенных на «Электронный бюджет»

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета

Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах

Половина российского малого бизнеса не готова к масштабным тратам на ИБ. 74% будут усиливать киберзащиту только по требованию закона

Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще