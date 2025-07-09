CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Не только зумеры: россияне всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров

Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно у молодой аудитории. С января по май 2025 г. у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 17%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 11%. Похожая динамика наблюдается и у миллениалов в возрасте 25-35 лет: традиционные звонки у них сократились на 13%, а мобильная передача данных выросла на 14%.

Между тем все активнее цифровые способы связи осваивает старшее поколение. У аудитории 56+ объемы «голоса» упали на 12%, а показатель интернет-трафика увеличился на 21%.

Более консервативно ведут себя пользователи средних возрастов. У аудитории 36-45 лет голосовой трафик снизился на 7%, тогда как сетевой трафик вырос на 16%. Абоненты 46-55 лет стали на 8% реже использовать традиционную связь, при этом объемы передачи данных через интернет выросли на 20%.

Между тем, к традиционным звонкам прибегают в основном мужчины — на них приходится 58% голосового трафика против 42% у женщин.

При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудио вариант. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.

Эксперты Yota также составили рейтинг регионов, где жители остаются верны классической связи. Для этого был рассчитан средний объем голосового трафика на одного пользователя. Возглавил рейтинг Забайкальский край, где абоненты по-прежнему предпочитают звонки вне мессенджеров. В топ-5 также вошли Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На что ушли 10 миллиардов, выделенных на «Электронный бюджет»

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета

Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах

Половина российского малого бизнеса не готова к масштабным тратам на ИБ. 74% будут усиливать киберзащиту только по требованию закона

Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще