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Новый сервис «Найти дешевле» от «Турвизора»: поиск более выгодных туров

«Турвизор» запустил новый сервис, который позволяет пользователям находить более доступные варианты туров. Для этого в карточке тура появилась кнопка «Найти дешевле». При нажатии на нее формируется краткий список альтернативных предложений: на ближайшие даты вылета; с вылетом из других городов; в похожие отели.

В результате поиска сервис сохраняет такие параметры, как тип питания и продолжительность отдыха, соответствующие выбранному туру. Другие параметры — категория номера, авиакомпания, туроператор — могут отличаться. Сервис ориентирован в первую очередь на тех, кому важно знать, есть ли возможность найти выбранный тур дешевле и при этом каждый раз не менять параметры поиска.

Генеральный директор «Турвизора» Илья Юртаев: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать поиск туров максимально удобным и выгодным для наших пользователей. Новый сервис «Найти дешевле» — это наш ответ на запрос клиентов, которые хотят сэкономить, не теряя в качестве отдыха. Теперь можно буквально в один клик увидеть альтернативные варианты, которые могут оказаться более привлекательными по цене. Мы уверены, что эта функция поможет еще большему числу путешественников найти идеальный тур по оптимальной стоимости и сделать процесс выбора еще проще и прозрачнее».

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