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POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»

POS-терминалы «Атол Нео» 15/16 и «Атол Макс» 15/16 v2 официально признаны совместимыми с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционной системе Win 10. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сертификация была проведена совместно со специалистами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминалов в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Тестирование охватывало ключевые бизнес-сценарии: подключение контрольно-кассовой техники, передача фискальных данных, взаимодействие с периферийными устройствами и обработка кассовых операций.

Результаты испытаний подтверждают, что устройства «Атол Нео» и «Атол Макс» обеспечивают надежную интеграцию с «» без необходимости в глубокой технической настройке, что особенно важно для предприятий розничной торговли, сферы услуг и общественного питания.

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