Инфраструктура Rutube с начала 2025 г. превысила более 7000 серверов и 380 CDN-серверов

С начала 2025 г. Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустил 1500 собственных серверов и 250 CDN-серверов, расширив географию присутствия с 25 городов до 36 по всей стране и снизив время загрузки видео до конечного пользователя. Всего на данный момент сеть видеохостинга состоит из более 7000 серверов и 380 СDN-серверов. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Мы постоянно работаем над нашей инфраструктурой и совершенствуем ее, чтобы пользователи Rutube по всему миру, не только из любого региона России, могли смотреть и создавать видеоконтент, имели быстрый и надежный доступ к нашему сервису и видеотеке. Для этого наши серверы уже размещены в странах СНГ (Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан), в Германии и США. С начала года мы запустили 1500 серверов и 250 CDN-серверов, а емкость сети до конца года будет увеличена с 10 до 15 Тбит/с. Это покроет пиковую нагрузку, которая сегодня уже превышает 7 Тбит/с, и позволит поддерживать стабильное качество сервиса при увеличении трафика и количества пользователей», — сказал технический директор Rutube Ростислав Чернаков.

Помимо сети доставки контента, в Rutube регулярно ведутся работы по увеличению видеохранилища — сегодня это более 300 ПБ. В будущем оно будет расширяться с учетом растущей аудитории, количества авторов и контента, а также по мере внедрения новых технологических решений.