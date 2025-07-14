Max начал тестирование каналов

В тестировании принимают участие СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, в частности: Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, Антиглянец, Влад Бумага, ряд новостных изданий, канал Минцифры России и другие. К тесту присоединились более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Их также можно найти в поиске мессенджера.

Пользователи Max могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.

Возможность создания каналов откроется после завершения тестирования.