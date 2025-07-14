CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Max начал тестирование каналов

В тестировании принимают участие СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, в частности: Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, Антиглянец, Влад Бумага, ряд новостных изданий, канал Минцифры России и другие. К тесту присоединились более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Их также можно найти в поиске мессенджера.

Пользователи Max могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.

Возможность создания каналов откроется после завершения тестирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Неизбежный 10G-PON: как проходит внедрение на международном и российском операторских рынках

Как теперь будут работать Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Что им запретят продавать и чем заниматься

Жителей глубинки так достал местный интернет-провайдер, что они запустили собственного

Власти назначили организацию, ответственную за суверенный мессенджер Max

«Яндекс» раздаст сотрудникам для мотивации акции на 15 миллиардов

Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще