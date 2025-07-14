«МегаФон» ускорил интернет для жителей и гостей Иркутска

В смартфонах и гаджетах абонентов «МегаФона» в Иркутске стали доступны более высокие скорости интернета. Этого удалось добиться в результате масштабной модернизации оборудования, проведенной во всех районах города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора проанализировали нагрузку на телекоммуникационную инфраструктуру в Иркутске и определили локации, где модернизация будет наиболее востребована. Всего работы затронули порядка 60 базовых станций во всех районах: в центре города, Университетском, Ново-Ленино, Иркутске-II, Жилкино, Знаменском предместье, Топкинском, Юбилейном, на Лисихе, Синюшиной горе и в других частях Иркутска.

Инженеры перевели частоты в современный стандарт, включили дополнительные слои LTE, тем самым повысив скорость передачи данных и увеличив количество устройств, которые могут одновременно подключаться к сигналу без потери скорости и качества соединения.

В зону модернизации вошли частные и многоквартирные дома, офисы, образовательные, спортивные и культурные учреждения, магазины, кафе, прогулочные локации и крупные транспортные узлы. Теперь иркутянам и туристам стало комфортнее общаться в мессенджерах, публиковать посты и листать ленты в соцсетях, вести видеотрансляции, слушать музыку на стриминговых платформах, делать поисковые запросы в браузере и пользоваться онлайн-картами.

«Приангарье входит в число регионов, приоритетных для развития сети «МегаФона». Мы регулярно улучшаем и совершенствуем телеком-инфраструктуру не только по области, но и в самом Иркутске. Ранее наши инженеры модернизировали порядка 30 базовых станций, сейчас завершили большой комплекс работ на почти 60 объектах. Также недавно завершились масштабные настройки оборудования, благодаря которым наши абоненты стали больше проводить времени в 4G. В дальнейшем программа развития будет продолжена», — сказал Андрей Медведев, технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области.

Обновление телеком-сети также оценили и путешественники. В основном город посещают жители Якутии, столицы и Подмосковья, Красноярского края и Новосибирской области. Часто в Иркутске бывают абоненты из Петербурга, Ленинградской области, Забайкалья и Башкортостана. Туристы приезжают сюда, чтобы добраться до Байкала или прогуляться по историческим улицам города, набережным, музеям и 130-му кварталу.