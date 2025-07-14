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Мошенники создали фальшивые страницы для продажи авиабилетов в Геленджик

В разгар отпускного сезона мошенники решили использовать новость о возобновлении регулярных полетов в Геленджик. Специалисты департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 в ходе мониторинга мошеннических схем обнаружили шаблон фишинговой формы в схеме «Мамонт» на покупку или возврат авиабилетов в Геленджик. Известны не менее трех мошеннических групп, которые могут использовать подобные шаблоны. Об этом CNews сообщили представители F6.

Одноразовая мошенническая страница эксплуатирует бренд популярного онлайн-агрегатора авиабилетов. За перелет из Москвы до Геленджика на одного человека мошенники просят от 30 до 40 тыс. руб.

Шаблон злоумышленники могут использовать в распространенной мошеннической схеме «Мамонт». При оплате несуществующих билетов или возврате средств на поддельной странице злоумышленники похищают у жертвы данные банковской карты, с которой затем списывают все деньги. Создать поддельную страницу с «подходящей» стоимостью билетов мошенники могут за пару кликов.

F6 отправил найденные фишинговые ссылки на блокировку.

Рекомендации F6

Пользуйтесь только официальными ресурсами — сайтом и приложением авиаагрегатора. Критично относитесь к «фантастическим скидкам» по продаже билетов и путёвок по ценам ниже рыночных.

Не переходите по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте, а также всегда обращайте внимание на адрес отправителя.

Изучите содержание страниц, обратите внимание на детали. Например, на мошеннических страницах может быть указано неправильное время полета.

Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты — изучите адрес сайта, проверьте, когда он был создан. Можно совершать покупки безопасно через официальное приложение, которое вы скачали в магазине мобильных приложений.

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