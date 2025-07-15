CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Каждый второй калининградец использует технологию звонков в интернете

Цифровая экосистема МТС проанализировала использование на своей сети технологии передачи голоса через мобильный интернет – за год количество абонентов, использующих VoLTE (голос через 4G интернет), в Калининградской области выросло почти на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

VoLTE (Voice over LTE) — технология передачи голосовых данных через интернет 4G, обеспечивает более высокое качество передачи речи, чем в сетях 2G и 3G, мгновенное соединение, а также возможность пользоваться онлайн-сервисами во время разговора по телефону.

Только за I полугодие 2025 г. количество калининградцев, которые регулярно совершают звонки через мобильный интернет, выросло на 11,5%. Теперь каждый второй абонент оператора в регионе использует эту технологию. Чаще всего звонят через сеть LTE в Калининграде, Зеленоградске и Светлогорске.

«Калининградцы активно используют технологию звонков через сеть LTE, которая позволяют во время разговора не прерывать интернет-сессию и, например, отправлять сообщения в мессенджерах, проверять почту или изучать страницы в браузере. Рост трафика VoLTE в регионе обусловлен модернизацией сети и проникновением современных 4G устройств. Сейчас эта опция доступна на всех современных смартфонах. Тарифицируются такие звонки также, как и обычные, но качество намного выше, — как будто находишься с собеседником в одном помещении», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Неизбежный 10G-PON: как проходит внедрение на международном и российском операторских рынках

Как теперь будут работать Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Что им запретят продавать и чем заниматься

Жителей глубинки так достал местный интернет-провайдер, что они запустили собственного

Власти назначили организацию, ответственную за суверенный мессенджер Max

«Яндекс» раздаст сотрудникам для мотивации акции на 15 миллиардов

Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще