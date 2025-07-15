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Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов

Найти нужную аудиторию в Московском Политехе теперь можно через приложение 2ГИС — в июле 2025 г. на карте города появились поэтажные планы всех корпусов университета. Детальная навигация охватила пять локаций столицы на улицах Большая Семеновская, Автозаводская, Павла Корчагина, Михалковской и Прянишникова. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Совместный проект Московского Политеха и 2ГИС позволил решить проблему сложной логистики по университетскому кампусу. «Московский Политех по итогам завершения проекта получил актуальные и детализированные данные о своих зданиях. Также заметно выиграли пользователи 2ГИС, в том числе абитуриенты вуза, — им теперь доступна удобная навигация внутри корпусов Московского Политеха прямо в приложении», — отметила руководитель отдела производства 2ГИС в Москве Екатерина Барановская.

Особенности архитектурных решений всех зданий университета делали навигацию по кампусу непростой задачей. Теперь любой желающий может легко найти учебную аудиторию, лабораторию или центр, а также узнать контактную информацию через мобильное приложение.

Работу по созданию детализированных поэтажных планов выполняли восемь магистрантов Московского Политеха. В компании 2ГИС студенты под руководством наставников отрисовывали поэтажные планы зданий кампуса в QGIS — профессиональной геоинформационной системе, которая используется для работы с картографическими данными.

Практика дала магистрантам возможность не только освоить работу с геоинформационными системами, но и погрузиться в реальный бизнес-процесс картографического производства. Студенты работали с реальными данными, соблюдая стандарты качества, и прошли все этапы создания картографического продукта — от сбора данных до финальной отрисовки и проверки.

Два магистранта — Владислав Григор и Егор Андреев — получили особое признание по итогам практики за инициативу и ответственность. По словам куратора из 2ГИС, ребята предлагали свои решения и внесли значительный вклад в реализацию проекта.

Проект стал примером взаимодействия между образовательным учреждением и ИТ-компанией, где студенты получили практические навыки работы с современными технологиями, а пользователи — инструмент для навигации по сложной инфраструктуре университета.

Теперь студенты, преподаватели, абитуриенты и посетители Московского Политеха могут воспользоваться детальными планами через приложение 2ГИС, что упрощает ориентирование в корпусах университета. Карты содержат информацию о расположении всех помещений с указанием их назначения и контактных данных.

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