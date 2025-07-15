«Норбит» запустила мобильное приложение для нового игрока на рынке цифровизации риэлторского бизнеса

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») совместно с онлайн-агрегатором недвижимости Flat выпустила мобильное приложение Flat.Market. Новый инструмент помогает риэлторам в режиме реального времени не только отслеживать доступные объекты, но и оценивать размер потенциального вознаграждения от застройщика, контролировать продажи и управлять финансами со смартфона.

В приложении представлены проекты от девелоперов из более чем двадцати регионов России, доступна информация о скидках и акциях. Организованы поиск и фильтрация по широкому набору параметров, они позволяют быстро сортировать, отбирать и сравнивать подходящие варианты квартир.

Риэлторы могут резервировать у застройщиков объекты, закреплять за собой клиентов, а также контролировать ход сделки, отслеживать сроки и статусы, рассчитывать комиссию. Для руководителей или кураторов агентств недвижимости предусмотрена возможность взаимодействовать с командой, управляя активностями сотрудников. Решением уже пользуются более 700 профессионалов-брокеров.

Разработка сложного сервиса с выводом в промышленную эксплуатацию заняла шесть месяцев. На первом этапе команда «Норбит» провела предпроектный анализ, погрузилась в логику, цели и задачи продукта. В январе 2025 г. на основе уже работающего сайта специалисты выпустили и протестировали мобильное приложение, интегрированное с исходным веб-приложением Flat.

Алена Филичева, руководитель проекта Flat.Market, сказала: «Совместно с «Норбит» нам удалось учесть максимум практического инструментария для работы брокера «в полях» – ключевом формате его ежедневной рутины. В итоге мы получили полноценный цифровой кабинет риелтора в личном смартфоне с витриной объектов, где уже сейчас экспонировано порядка 80 тыс. квартир от более чем 50 застройщиков со всей страны. Кроме того, есть CRM-система для ведения сделок и возможность управлять воронкой продаж своей команды».

Елизавета Меледина, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказала: «Риэлторский рынок активно насыщается цифровыми технологиями. Расширяется функционал ИТ-решений, а омниканальность становится одним из ключевых преимуществ при общении с клиентами. Мобильное приложение станет универсальным помощником и значительно облегчит взаимодействие всех стейкхолдеров: застройщика, брокера и конечного покупателя».

Приложение Flat.Market доступно для пользователей iPhone и Android.