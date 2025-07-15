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Ozon запустил продажу автомобилей JAC

Ozon стал первым маркетплейсом, на котором появились автомобили марки JAC. На платформе доступны пять моделей китайского производителя — лифтбек J7, кроссоверы JS3 и JS6, пикапы T8 и T9. Покупатели могут приобрести их у официальных дилеров с гарантией сроком на пять лет или до достижения 150 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Купить автомобиль через маркетплейс можно быстро и безопасно. Продавец указывает фиксированную цену автомобиля, которая не меняется после внесения оплаты. В карточках маркетплейса указаны автомобили только в тех комплектациях и цветах , которые гарантированно есть в наличии.

Выбранный автомобиль доставят покупателю домой или другое согласованное место в зоне доставки — это сэкономит время на поездке в салон. Оформить заказ на автомобили JAC уже могут жители большей части России. Зона покрытия будет постоянно расширяться.

«Мы продаем автомобили на Ozon с 2023 г. — и были пионерами в автомобильном e-commerce. Сегодня пользователи уже привыкли делать крупные и технически сложные покупки через нашу площадку: в четвертом квартале прошлого года покупатели заказали в шесть раз больше машин, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользуются комфортные и современные автомобили стоимостью до 5 млн руб. Именно к этой категории относятся модели JAC. Нам особенно важно, что Ozon стал первым маркетплейсом, представившим бренд онлайн. На витрине появились не только популярные городские модели, но и линейка пикапов, которые откроют новые возможности выбора для любителей активного образа жизни и жителей регионов», — сказал Алексей Махмудов, руководитель «Ozon Авто».

Автомобиль на Ozon можно купить только по предоплате. В начале января 2025 г. на Ozon были представлены 1180 карточек авто, сейчас их количество увеличилось в пять раз — до почти 6000. Всего на площадке можно найти транспортные средства от 60 брендов.

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