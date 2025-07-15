Российский производитель ИТ-оборудования «Аэродиск» перешел в корпоративный мессенджер Compass

Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск», входящий в состав ГК «Аквариус», перешел в корпоративный мессенджер Compass. Для коммуникации сотен сотрудников компания выбрала российский продукт с фокусом на защите данных. Об этом CNews сообщили представители Compass.

До перехода на отечественный сервис сотрудники «Аэродиск» использовали общедоступные пользовательские мессенджеры. Задачей компании было исключить передачу информации в открытых сервисах и перенести общение в локальную инфраструктуру компании. Для этого «Аэродиск» выбирал отечественный корпоративный мессенджер, который можно установить по модели on-premise.

В результате «Аэродиск» перенес коммуникацию в корпоративный мессенджер Compass. Особенностью российского продукта является защита информации и контроль доступа к ней. Данные в Compass надежно зашифрованы при передаче, а также при хранении на сервере и устройствах. Кроме того, настройки конфиденциальности и отдельный контур для гостей рабочего пространства позволяют контролировать, кто получает доступ к информации.

Сейчас в Compass общаются сотни сотрудников компании – команде «Аэродиск» доступен корпоративный мессенджер с чатами и каналами, видеоконференции с возможностью подключить более 1000 активных участников, а также интеграции со сторонними сервисами для работы.

«Переход в корпоративный мессенджер Compass помог нам уйти от общедоступных пользовательских сервисов и получить безопасный российский продукт, в котором есть все функции для рабочего общения — сказал Дмитрий Харьков, директор по ИТ «Аэродиск» — Большой плюс Compass – внимание к обратной связи. Мы работаем не просто с продуктом, а с людьми, которые помогают решить любой вопрос и прислушиваются к просьбам пользователей».