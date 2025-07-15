Tvigle и Start запускают совместную подписку: доступ к контенту по одной цене

Онлайн-кинотеатры Tvigle и Start объявляют о запуске совместной подписки, которая объединяет каталоги двух видеосервисов. Пользователи получат доступ к тысячам российских и зарубежных фильмов, оригинальным сериалам Start и турецким драмам всего за 599 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители Tvigle.

Tvigle — онлайн-кинотеатр, работающий более 15 лет. Сервис предлагает зрителям коллекцию фильмов и сериалов со всего мира — от классики до актуальных новинок.

Start — видеосервис, известный своими оригинальными проектами. Здесь вышли сериалы «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Черная весна» и «Медиатор». Платформа делает ставку на эксклюзивный российский контент.

Теперь контент обоих сервисов становится доступен в одной подписке.

Что включено в подписку: оригинальные сериалы Start — эксклюзивный контент, который нельзя найти на других платформах; мировое кино — голливудские хиты, фестивальное европейское кино, популярные комедии, драмы и блокбастеры; турецкие сериалы; разнообразие жанров — романтика, триллеры, комедии, фантастика и семейное кино.

Подписка оформляется единоразово — никакой рекламы и скрытых платежей. Подписка доступна для оформления на платформе Tvigle. За 599 руб. в месяц. Также у пользователей есть возможность оформить подписку на один день за 49 руб.