На портале госуслуг Подмосковья запущена новая услуга для семей с детьми

На портале госуслуг Подмосковья запущена новая услуга для семей с детьми. Теперь получить разрешение на смену имени и фамилии ребенка до 14 лет можно полностью в электронном виде. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Создавать новые возможности для семей с детьми – это наш приоритет. Цифровые сервисы позволяют оформлять необходимые услуги буквально в пару кликов и в любое удобное время. Теперь родители могут электронно оформить разрешение на смену имени и фамилии детей до 14 лет. В 2024 г. этой услугой воспользовались порядка 700 раз», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Московской области уточнили, ребенку младше 14 лет можно поменять имя или фамилию с согласия органов опеки и попечительства. Для этого родителям надо получить специальное разрешение, которое предоставляется вместе с остальными документами в отдел ЗАГС. При смене имени ребенку стоит учитывать, что для этого необходимо согласие обоих родителей, а с возраста 10 лет и согласие ребенка. При выборе нового имени для ребенка нельзя использовать цифры и числа, символы (кроме дефиса), бранные слова, указания на ранги, титулы и должности.

Чтобы получить разрешение на смену имени или фамилии несовершеннолетнего до 14 лет, надо авторизоваться на портале госуслуг Московской области с помощью ЕСИА и заполнить необходимые поля электронной формы: указать данные ребёнка, выбрать, что хотите изменить, и добавить информацию о втором родителе. После отправки заявления второй родитель получит в личном кабинете регпортала уведомление о необходимости дать свое согласие на изменения.

Услуга «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» находится на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка». Предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн-услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.