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Т2 улучшила связь в пяти парках столицы

T2, российский оператор мобильной связи, значительно улучшил качество связи в пяти парках Москвы. Технические проекты оператора охватили как главные парки столицы, так и зеленые зоны для проведения культурных и образовательных мероприятий. Оператор установил дополнительное оборудование, которое позволило значительно повысить стабильность мобильного интернета и улучшить голосовую связь в зонах с высокой плотностью посетителей.

Обеспечение связи в парках – один из ключевых проектов технического департамента Москвы в текущем году. Строительство дополнительного оборудования в парковых зонах началось в мае – с тех пор связь улучшилась в Измайловском парке, парк-отеле «Пересвет», Доме творчества композиторов «Руза», Усадьбе Середниково и лесопарке «Ближняя дача».

Базовые станции работают в оптимальных стандартах связи 3G/4G, емкости оборудования хватает на несколько тысяч посетителей парка. Благодаря размещению дополнительных базовых станций и оптимизации работы сетевого оборудования жители и гости Москвы могут пользоваться стабильной связью даже часы пиковой нагрузки: во время прогулок, мероприятий и культурных событий.

В фокусе оператора – обеспечить места скопления людей связью по всей Москве. На очереди у технического департамента Т2 – улучшения еще в нескольких лесопарках столицы до конца года.

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