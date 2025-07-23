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В России запущен онлайн-сервис ЕДРИД для фиксации авторских прав на любые виды интеллектуального труда

В России создан единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) — онлайн-сервис для фиксации авторских прав на любые виды интеллектуального труда: музыку, тексты, дизайн, программный код и многое другое. Компания предоставляет официальный сертификат о депонировании, который может быть использован в качестве доказательства авторства в суде или при урегулировании споров. ЕДРИД помогает авторам подтвердить свои права без сложных бюрократических процедур, а решения сервиса подходят как начинающим, так и профессиональным авторам, желающим защитить свои работы.

«Сегодня мало быть автором — нужно быть автором с доказательством. Если у вас нет официальной фиксации, вы просто один из тысяч в очереди, чье творчество могут использовать без спроса. А доказать вашу причастность постфактум крайне сложно и затратно. К счастью, оформить защиту сегодня проще, чем когда-либо», — отметил руководитель онлайн-сервиса для фиксации авторских прав на любые виды интеллектуального труда ЕДРИД Евгений Пен.

С развитием нейросетей музыку теперь может создавать не только человек, но и искусственный интеллект, причем быстро, массово и зачастую без указания источников вдохновения. Проблема в том, что ИИ обучается на уже существующих треках, включая независимые работы, выложенные в интернет. Если автор не зафиксировал свое право на произведение заранее, то доказать использование его музыки практически невозможно. Поэтому сегодня как никогда важно защищать свои музыкальные идеи юридически, чтобы не остаться без авторства, без контроля и без справедливой компенсации, отмечают создатели сервиса.

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