46% россиян пользуются онлайн-магазинами только в случае необходимости

ИТ-интегратор AWG провел опрос среди пользователей онлайн-магазинов и маркетплейсов. В частности, компания выяснила, как часто люди совершают онлайн-покупки и что учитывают при выборе магазина. Из данных опроса следует, что почти половина (46%) пользователей делает покупки только по необходимости. Другие предпочитают совершать покупки один-два раза в месяц (около 16%). Вместе с тем, 10% тратят ежедневно. Менее популярными вариантами оказались еженедельные покупки (10%), а также траты раз в несколько месяцев (9%) или раз в неделю (почти 9%). Об этом CNews сообщили представители AWG.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в июле 2025 г., в опросе приняли участие около 1000 респондентов – пользователей онлайн-магазинов

Выбирая магазин, наиболее важным аспектом каждый второй клиент видит удобный сайт и навигацию (50%). Также для пользователей важны цены и скидки (45%), широкий ассортимент товаров (42%). Быстрая доставка значима только для 34% опрошенных, бренд и репутация – 29%. Меньше всего пользователей интересовал клиентский сервис и поддержка (25%).

Поиск и рекомендации

Чаще всего во время онлайн-шоппинга клиенты сталкиваются с проблемами неточных результатов поиска (43%) и навязчивыми рекомендациями (33%). Еще 31% отмечают всплывающий чат поддержки. Меньшая доля недовольна отсутствием фильтров и сортировки (около 22%), долгой загрузкой страниц с товарами (17%). Минимум пользователей беспокоила сложная навигация по сайту (почти 17%).

Говоря о персональных рекомендациях, наибольшее число опрошенных ответили, что они им безразличны (около 32%). Полезными, но не всегда точными подобные советы назвали почти 18% клиентов. Еще 15% предпочли выбирать самостоятельно, почти столько же (14%) отметили, что персональные рекомендации – это нормальная практика, но сами пользуются этой функцией редко. Лишь 11% указали, что советы им нравятся и помогают, около 11% высказали противоположное мнение.

Кроме того, AWG провел ежегодный опрос среди клиентов онлайн-ритейлеров. Компания исследовала, как изменился взгляд покупателей на раздражающие функции сайтов во время оформления заказа. Из данных опроса следует, что в 2025 г. у пользователей появилась новая боль на этапе до оформления заказа – отсутствие даты доставки. Это не устраивает большую часть клиентов (33%). В 2024 г. респонденты об этом не упоминали.

Доля опрошенных, которые не удовлетворены всплывающим окном чата поддержки в этом году сократилась вдвое и составила 18,5% (в 2024 г. – 37%), отсутствием рейтинга – на 20% до 15%, недостаточно подробным описанием продукта – на 11% до 13%. В связи с этим они потеряли позиции на 1 пункт и заняли 2, 3 и 4 места соответственно. Доли пользователей, неудовлетворенных ценой товара «в директе», неудобным поиском или отсутствием фильтров, также потеряли позиции, заняв 6 и 7 места и показав сокращение – на 18% до 10% и на 16% до 10% в 2025 г.

Во время оформления заказа

Доля респондентов, которой не нравится отсутствие функции комментария к заказу, выросла с 17% до 43%, что позволило этой проблеме занять первое место. Также многих клиентов огорчает необходимость регистрации (25%), доставка без информации о стоимости и сроках (17%) и трекинге заказа (15%). На последних местах расположились безвариативность в получении заказа, его оплате – 14% и 12% соответственно.

После оформления покупок

В ходе опроса выяснилось, что в 2025 г. на первый план вышли просьбы курьера еще раз продиктовать адрес. Доля покупателей, которые остались недовольны этим аспектом, увеличилась на 37% до 43%. На втором месте среди раздражающих факторов оказался возврат денег на баланс магазина (сокращение с 40% до 26%). Доставка одного заказа в разные дни не устроила 21% клиентов, невозможность изменить время прибытия заказа – около 15%. Подтверждение покупок через звонки или мессенджеры не понравилась 14% пользователей в каждом случае.

«Удобный интерфейс для клиента и курьера сегодня является базовым минимумом, то есть покупатели и сотрудники при хорошем сценарии даже об этом задумываются. Без интуитивно понятной навигации на сайте пользователь не сможет оформить заказ в короткие сроки, а курьер вряд ли сделает доставку без приключений, что увеличивает шансы на переток выручки к конкурентам. К счастью, компании это понимают и обращаются за помощью к специалистам», – сказал Максим Скворцов, директор производства ИТ-интегратора AWG.