На берегах Обского моря стал доступен скоростной интернет

Жителям четырех сел в Ордынском районе Новосибирской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и звонками по технологии VoLTE. Инженеры «МегаФона» построили и модернизировали базовые станции в Чернаково, Ордынском, Новом Шарапе и Верх-Ирмене. Работы позволили расширить территорию покрытия 4G и увеличить емкость сети «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ордынский район делит пополам Новосибирское водохранилище — в регионе его называют Обское море. Почти все села района расположены вдоль водоема и соседствуют с базами отдыха, спортивно-оздоровительными лагерями и садовыми обществами. Здесь много локаций для отдыха и в летние месяцы количество абонентов, которым необходима качественная связь и стабильный интернет, значительно увеличивается.

Новые базовые станции установлены в Верх-Ирмене, Новом Шарапе и Чернаково. В зону действия оборудования попадают как населенные пункты, так и расположенные рядом места отдыха и дачные участки. Сигнал 4G также покрывает часть Ордынского шоссе — важной автомагистрали для транспортной сети Новосибирской области. Увеличенная емкость сети позволяет без ограничений пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом жителям населенных пунктов, а также автомобилистам, туристам на берегах Обского моря и дачникам.

В Ордынском, где проживает почти 10 тыс. человек, инженеры модернизировали существующее телеком-оборудование. Благодаря проведенным работам жители поселка смогут еще комфортнее общаться в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться цифровыми госуслугами, мобильным банкингом, смотреть фильмы или играть в Сети.

«Летом на территории Ордынского района численность населения увеличивается за счет отдыхающих примерно на 48%. У территории высокий туристический потенциал, поэтому мы постоянно отслеживаем нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы спрогнозировать увеличение мобильной активности. Строительство и модернизация новых базовых станций, позволяет сохранять качество голосовой связи и повышать характеристики мобильного интернета. По последним замерам, скорость передачи данных в селах составляет до 50 Мбит/с», ­– сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.