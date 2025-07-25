CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Узнать свою очередь на получение социального жилья теперь можно на портале госуслуг Московской области

На портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис, который позволяет онлайн узнать очередь на получение жилья по договору социального найма. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый сервис на регпортале позволяет получать актуальную информацию об очереди на социальное жилье всего в несколько кликов – нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Сервис «Проверка очереди на получение социального жилья» находится на главной странице регионального портала госуслуг. Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Для проверки очереди потребуются реквизиты документа о постановке на учет нуждающихся в жилье.

Претендовать на получение жилья по социальному найму могут малоимущие жители Московской области, постоянно проживающие в регионе не менее пяти лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Они должны не иметь жилья для постоянного проживания, проживать в жилом помещении, площадь которого менее нормы, установленной в муниципальном образовании, и жить в квартире, доме или комнате, которые не отвечают требованиям, установленным для жилых помещений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Россиян заставят сдавать биометрию для покупок в интернет-магазинах. Чего это коснется. Опрос

Малые технокомпании стали чаще получать госзаказ. В первом полугодии 2025 года заработали 62,3 миллиарда

Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х

Впервые в мире запущена сеть 6G. 50 ГБ скачались за полторы секунды

«Дочка» VK получила контракт на поддержку госсистемы АРМ чиновников

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще