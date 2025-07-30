CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Аналитика Yota: россияне подружились с ИИ-компаньонами

Интерес к ИИ-компаньонам в России стремительно растет. В 2025 г. число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объем трафика вырос в четыре раза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Yota.

ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учетом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.

yota1.jpg

Yota

Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. Россияне общаются с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода число их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

В то же время самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем абоненты проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять.

С ИИ-компаньонами чаще всего взаимодействуют россияне в возрасте 36–45 лет (43%), за ними идут группы 46–55 (20%) и 26–35 лет (18%). А вот сервисы психологической поддержки чаще выбирают те, кому от 26 до 45 лет (53%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками (57%), и на них приходится 62% от всего времени, которое абоненты беседуют с ИИ-ботами.

Yota также выяснила, в каких городах чаще всего общаются с ИИ-компаньонами. На первом месте — Красноярск (34 минуты в месяц), за ним Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк. В этих городах среднее время общения с чат-ботами — 33 минуты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Власти продадут 5G-частоты с молотка по цене от 21 миллиардов

Проводного интернета на всех не хватает. Сроки подключения резко выросли, россияне вынуждены ждать месяцами. Опрос

Россия под атакой. Нападения хакеров на промышленность стали более точными и опасными

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

В России испытана отечественная 5G-антенна со скоростью до 1 ГБ/с

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще