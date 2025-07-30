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Сбербанк предложил бизнесу сервис для оплаты штрафов и начислений

Сбербанк представил корпоративным клиентам новый сервис «Штрафы и начисления». Этот продукт позволяет организациям контролировать поступление начислений и штрафов от государственных органов. Также с его помощью клиенты могут своевременно производить оплату поступивших входящих документов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Одной из главных особенностей сервиса является то, что клиенты получают информацию о выставленных им начислениях от различных госорганов (ГИБДД, ФНС и др.) в режиме реального времени. Ранее для отображения информации было необходимо запрашивать информацию и ждать загрузки из реестров. Теперь информация обо всех начислениях собирается в фоновом режиме и отображается при входе в интернет-банк. Кроме того, пользователь-бухгалтер или руководитель компании, может оплачивать начисления в интернет-банке, там же, где проводит операции по счетам компании. Также клиентам, использующим «Штрафы и начисления» не нужно вручную заполнять платежное поручение в бюджет, чтобы произвести оплату – система автоматически заполняет необходимые поля, что позволяет избежать ошибки при заполнении документов и значительно сэкономить время.

Сервис находится в веб-версии интернет-банка. Он отображается на главной странице в виджете «Мои дела», а также доступен в разделе «Запросы на оплату», во вкладке «Входящие». В скором времени он станет доступен всем пользователям веб-версии СберБизнес, а затем появится и в мобильном приложении.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Любая российская компания регулярно взаимодействует с различными государственными органами. Своевременное и корректное проведение платежей в адрес госорганов очень важно для наших клиентов, так как цена ошибки в подобном документе высока, его несвоевременное исполнение может повлечь значительные последствия. Сервис «Штрафы и начисления», по нашим оценкам, будет востребован большинством компаний, которые обслуживаются в Сбере».

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