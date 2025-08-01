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«Яндекс Браузер» покажет отзывы и рейтинг интернет-магазинов сразу при их посещении

В «Яндекс Браузере» теперь можно посмотреть рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей. Он доступен сразу при посещении сайта: в «Браузере» для компьютеров он отображается в адресной строке, а для телефонов — в меню страницы. Это позволяет, зайдя в интернет-магазин, сразу понять, что о нем говорят покупатели. Опыт других людей поможет принять взвешенное решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Значение рейтинга вычисляется по данным отзывов об интернет-магазинах, которые оставляют пользователи сервисов «Яндекса». Такой же рейтинг отображается в «Поиске Яндекса» рядом со ссылками на интернет-магазины. Нажав на значок рейтинга в «Браузере», пользователь сможет сразу прочитать подробные отзывы других людей о магазине или поделиться своим мнением.

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Яндекс

В «Браузере» доступны отзывы на более чем 150 тыс. интернет-магазинов. Отзывы можно отфильтровать по параметрам — например, по срокам доставки или качеству обслуживания. Перед публикацией «Яндекс» проверяет каждый отзыв — это помогает исключить накрутки и нерелевантную информацию.

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Яндекс

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