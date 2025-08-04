Продавцы «Яндекс Маркета» смогут получить больше заказов благодаря новой автоматической стратегии

Продавцам «Яндекс Маркета» больше не нужно вручную подбирать ставки в бусте показов, чтобы эффективно продвинуть товары в поиске «Маркета». Теперь при создании кампании с оплатой за показ они могут задать дневной лимит, выбрать стратегию «Максимум кликов», и алгоритмы сами будут управлять ставкой, чтобы продавец получил больше переходов на товар и продаж за указанный бюджет без переплаты за неэффективные показы.

Товары, для которых включен буст показов, соревнуются в аукционе за места в поиске «Маркета», на которых они вероятнее всего смогут заинтересовать потенциальных покупателей. Такой вид продвижения подходит для новинок и пока ещё не популярных товаров. С помощью буста показов можно познакомить со своим ассортиментом аудиторию маркетплейса и получить первые заказы.

Чтобы воспользоваться новой автоматической стратегией, нужно добавить товары в кампанию буста показов, задать дневной бюджет — сумму, которую готовить тратить на продвижение в день и выбрать стратегию «Максимум кликов». При её включении алгоритм начнёт с базовой ставки и будет постоянно регулировать её — поднимать, если у показа выше вероятность клика, и опускать, если вероятность ниже. Следить за ставками не нужно — алгоритмы подберут их так, чтобы эффективно распределить заданный продавцом бюджет, ему останется только отслеживать результаты на странице кампании.

Тестирование стратегии «Максимум кликов» показало, что автоуправление ставкой по сравнению с ручным управлением приносит продавцам на 40% больше переходов в карточки товара и на 30% больше заказов.