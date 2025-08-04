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В «Яндекс Go» можно купить билет на «Аэроэкспресс»

В сервисе «Транспорт» в «Яндекс Go» появилась возможность оплатить проезд на аэроэкспрессе до аэропортов и обратно. Пассажиры могут посмотреть точное расписание и сразу купить билет на скоростной поезд или экспресс-автобус. Билет сохраняется в «Яндекс Go» и будет под рукой при проходе через турникет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Чтобы купить билет на аэроэкспресс, пассажиру необходимо зайти в сервис «Транспорт» в «Яндекс Go» и указать в точке Б нужный аэропорт. Затем выбрать дату, и сервис покажет все варианты маршрутов на экспресс-автобусе или скоростном поезде. После этого останется только определиться с тарифом, количеством билетов и прямо в приложении оплатить картой, которую уже ранее использовали в сервисах «Яндекса».

Билет на аэроэкспресс можно купить как в одну, так и в обе стороны. Сделать это можно заранее — до 90 дней до даты поездки или на текущий день. Найти билет можно в истории заказов и на главном экране «Яндекс Go». Новая опция будет полезна тем, кто путешествует или ездит в командировки.

В будущем в «Яндекс Go» появятся мультимодальные сценарии, комбинирующие разные виды транспорта в одной поездке, и их удобная оплата в приложении. Также пассажиры смогут пополнять различные транспортные карты, покупать абонементы и оплачивать проезд на общественном транспорте через «Яндекс Go» в разных регионах России.

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