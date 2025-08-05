Число заказчиков на портале поставщиков выросло до 60 тысяч

Число государственных и муниципальных заказчиков, закупающих товары, работы и услуги на портале поставщиков, достигло 60 тыс. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Портал поставщиков более чем за 12 лет стал межрегиональной платформой для проведения закупок малого объема. С его помощью государственные и муниципальные организации, среди которых школы, детские сады, поликлиники, больницы, театры и другие учреждения, приобретают необходимые товары, работы и услуги. К середине 2025 г. число работающих на портале заказчиков достигло 60 тыс. Около половины из них представляет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую и Челябинскую области. За последние пять лет количество заказчиков на портале поставщиков выросло почти на 30%», – сказала Мария Багреева.

Портал поставщиков привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках, цифровизацией и оперативностью сделок. Благодаря дистанционному формату предприниматели могут приступить к отгрузке продукции уже в день подписания контракта.

«В настоящее время на портале поставщиков зарегистрировано более 378 тыс. предпринимателей со всей страны, при этом 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. Каталог продукции включает в себя свыше 3,2 млн наименований — от канцелярских товаров и медицинских изделий до тяжелой коммунальной спецтехники. Сегодня к платформе подключены заказчики из 42 субъектов Российской Федерации — за пять лет их количество выросло почти на 24%. А с начала этого года к порталу присоединились 2,267 тыс. заказчиков, больше всего — из Тульской, Рязанской и Московской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».