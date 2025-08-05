На Wildberries появился кешбэк

Теперь покупатели смогут получать кешбэк, или «Ягодки», за приобретение товаров на Wildberries. «Ягодки» начисляются за покупку товаров, отмеченных специальным знаком «Кешбэк». Тратить «ягодки» можно на покупку любых товаров на Wildberries по курсу 1 бонусный балл = 1 руб. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Благодаря «Ягодкам» покупки на Wildberries станут выгоднее: кешбэк будет суммироваться с другими скидками и акциями. Оплатить «Ягодками» можно до 99% стоимости заказа.

Кешбэк «Ягодки» – это система лояльности внутри платформы, в рамках которой пользователи смогут получать вознаграждение за активности в разных проектах Wildberries. Так, в будущем пользователи смогут получать «ягодки» не только за покупки, но и, например, активности в Wibes и другие действия.

Продавцы товаров устанавливают кешбэк по своему желанию и самостоятельно определяют его размер – от 1 до 25%. Перед покупкой пользователи могут увидеть в карточке товара, начисляется ли за него кешбэк и сколько «ягодок» можно получить. Для продавцов платформы – это еще один инструмент для привлечения внимания к своим товарам.

Покупатели могут посмотреть баланс «Ягодок» в своем личном профиле в специальном разделе. Там же можно отслеживать историю начислений, списаний, а также проверить «срок годности» «ягодок» – они хранятся год с даты начисления. «Ягодки» зачисляются на бонусный счет пользователя спустя две недели после получения заказа – это время нужно чтобы убедиться, что товар точно подошел и его не вернули. А чтобы получить или потратить кэшбэк, нужно оплатить покупку «WB Кошельком». При этом скидка «WB Кошелька» также сохраняется для пользователя.

«Только за время пилотирования продавцы начислили покупателям более 10 млн «Ягодок». Мы уже увидели большой интерес к проекту со стороны продавцов и покупателей, и рады объявить о запуске этого проекта для всех пользователей. Кешбэк сделает покупки на Wildberries еще приятнее и выгоднее. Его символ – «Ягодки» – добавит больше причастности нашему бренду, а сам процесс накопления кешбэка привнесет ощущение радости и игры», – сказал руководитель коммерческих проектов РВБ Иван Осипов.

Сейчас проект работает в тестовом режиме, но уже доступен большинству пользователей: они могут увидеть у себя в профиле эмодзи с ягодкой, напротив которого будет отображаться баланс. По мере развития проекта на платформе можно будет найти все больше товаров с кешбэком.

«Мы с интересом поддержали запуск пилотного проекта кешбэка «Ягодки». Это понятный и прозрачный инструмент для мотивации повторных покупок, который помогает нам укреплять лояльность клиентов на Wildberries. Видим в нем потенциал для долгосрочного роста», – сказала руководитель E-commerce в SPLAT Дарья Долгих.

«Мы уверены, что в высоком сезоне механика с кешбэком даст нам конкурентное преимущество, поэтому мы решили присоединиться к «Ягодкам» одними из первых и участвовать в пилоте. Ранее у нас был очень успешный опыт с аналогичной механикой. С запуском кешбэка на широкую аудиторию покупатели смогут оценить все преимущества Ягодок», – сказал директор департамента развития онлайн-продаж Gulliver Toys Андрей Штаркман.