«Супер Лента» запустила доставку с помощью роботов-курьеров «Яндекса»

Торговая сеть «Супер Лента» запустила доставку роверами вместе с «Яндекс.Едой» в Москве и городе Мурино. На начальном этапе к проекту подключены восемь магазинов в столице и два – в Ленинградской области. У клиентов будет возможность выбрать способ доставки и отследить ее в приложении «Яндекс.Еда». Когда робот доедет до места, покупатель получит уведомление. Чтобы забрать заказ, нужно нажать в приложении кнопку «Открыть замок». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Собирать заказы будут сотрудники «Супер Ленты», доставка роботом-курьером бесплатная. Радиус его работы – два километра от торговой точки, он привезет продукты от 30 минут после оформления заказа, максимальный вес которого – 20 килограммов.

Директор по стратегическим партнерствам «Ленты» Евгения Фанта: «Мы подключились к этому проекту, поскольку интерес к роботам-курьерам растет и мы надеемся привлечь новых клиентов. «Супер Лента» была выбрана неслучайно: у этого формата высокая плотность присутствия в жилых районах. Кроме того, эти магазины выбирают те покупатели, которые предпочитают небольшие заказы и быструю доставку».