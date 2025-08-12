inSales обновила чекаут для клиентских сайтов

Новая страница оформления заказа позволит покупателям совершить покупку на сайте. По данным аналитиков inSales обновленная версия ускорит покупку на 23% и поднимет конверсию из корзины на 5%. Решение уже доступно для всех партнеров inSales. Об этом CNews сообщили представители inSales.

Чекаут (Checkout) – страница оформления заказа в интернет-магазине, которая интегрирует платежные и логистические сервисы.

Обновления направлены на улучшение клиентского сервиса и включает в себя ряд важных для продавцов и покупателей изменений.

Нововведения

Добавлена авторизация через «Сбер ID» – теперь данные клиентов подгружаются автоматически, исключая ошибки ручного ввода. Покупателю остается лишь подтвердить номер телефона.

Настроена персонализация для новых и постоянных клиентов. Новые клиенты проходят пошаговое оформление с выбором доставки, а постоянные получают ускоренный вариант: их данные и адреса уже есть в системе и оформление заказа проходит в несколько кликов.

Выбор пункта выдачи заказов (ПВЗ) и доставки прямо на карте – покупатели могут выбрать пункт выдачи или адрес доставки прямо на интерактивной карте. Сервис inSales представляет актуальную информацию о способах получения заказа, а покупатель видит точки выдачи в реальном времени.

Платежи внутри – все способы оплаты отображаются прямо в чекауте, без перехода на внешние сервисы. Это решение снижает риск отказа от покупки на этапе оплаты.

Виталий Анохин, лидер проекта CMS в inSales: «Мы в inSales следуем лучшим трендам клиентского опыта, делая чекаут удобным и конверсионным для клиентов. Успешный чекаут сегодня – это понимание психологии покупателя, безопасность данных и комфорт при покупке. Современные покупатели ценят возможность моментального оформления, удобный и привычной процесс доставки, понятный интерфейс и ощущение контроля над всем процессом покупки».