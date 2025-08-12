CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В приложении BelkaCar появилась функция поиска авто по фото

Каршеринг BelkaCar добавил в приложение функцию поиска автомобиля по фотографии. При проблемах с GPS-сигналом местонахождение автомобиля в приложении может отображаться некорректно. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Особенно сложно найти машину в закрытых дворах, на парковках или в районах с плотной застройкой. Чтобы упростить поиск авто, была добавлена новая функция, которая позволяет определить по фотографиям от предыдущих пользователей, где именно находится автомобиль. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо нажать кнопку «Забронировать» в карточке авто, после чего появится блок с фотографиями от предыдущих пользователей, благодаря которым можно будет сориентироваться на местности и понять, где припаркован автомобиль.

Функция работает в тестовом режиме. Для ее использования необходимо обновить приложение до последней версии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз

Не Max’ом единым. В России создан новый отечественный мессенджер с шифрованием и платежными системами

Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще