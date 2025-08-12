Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г.

Выручка за I полугодие 2025 г. выросла на 48,2% год к году до 6,7 млрд руб. Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложения. Количество клиентов увеличилось в 3,1 раза год к году до 20,4 тыс. Среди новых клиентов — компании финансового, потребительского, транспортного, телекоммуникационного секторов.

Выручка от крупных клиентов выросла на 72,4% год к году, в том числе благодаря росту числа крупных клиентов на 25,0%. Рекуррентная выручка выросла в два раза год к году, что обусловлено существенным ростом клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud. С учетом сезонности продаж On-Premise доля рекуррентной выручки превысила 70%.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза год к году и составила 0,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 11%, увеличившись на 5 п.п. по сравнению с I полугодием 2024 г.

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев: «VK Tech в I полугодии 2025 г. демонстрирует уверенный рост. Выручка увеличилась в 1,5 раза, а рекуррентная выручка удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания достигла высоких результатов операционной эффективности бизнеса: показатель скорректированной EBITDA за первое полугодие вырос в 2,7 раза год к году, что существенно выше темпов роста выручки, а рентабельность по скорректированной EBITDA выросла почти вдвое. Мы продолжаем укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных IT-решений — количество клиентов VK Tech увеличилось более чем в три раза. Рыночная и технологическая зрелость наших продуктов обеспечивает высокие темпы роста и наращивает маржинальность, создавая базу для дальнейшего развития».

Распределение выручки по направлениям

Экосистема корпоративного ПО VK Tech включает: облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Продукты доступны по моделям поставки On-Premise и On-Cloud. Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось 70% выручки в I полугодии 2025 г.

Выручка направления «Облачная платформа» в I полугодии 2025 г. выросла на 32,9% год к году до 2,7 млрд руб., в том числе рост продаж по поставке On-Cloud составил 43,6% год к году. Количество проектов на базе публичного облака увеличилось на 14,4% в I полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» в I полугодии 2025 г. выросла на 89,2% год к году до 2,1 млрд руб., в том числе в 2,5 раза год к году вырос объем продаж в формате On-Cloud. Средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей по модели поставки On-Cloud в I полугодии 2025 г. увеличилась на 86,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка направления «Дата-сервисы» в I полугодие 2025 г. составила 0,9 млрд руб., основная часть выручки формируется от продаж по модели On-Premise.

Выручка направления «Бизнес-приложения» в I полугодии 2025 г. выросла в 2,2 раза год к году и составила 1,1 млрд руб. Рост обусловлен расширением клиентской базы по всем продуктам направления.